120 milhões por Enzo Fernández? Graham Potter achou que era muito

Médio argentino foi um investimento avultado do Chelsea no mercado de janeiro

Campeão das transferências, o Chelsea gastou uma valente fortuna em dezenas de contratações. Uma delas foi Enzo Fernández, que saiu do Benfica a troco de 120 milhões, no último dia do mercado de janeiro. O treinador dos blues não queria ter dado tanto.

De acordo com o The Guardian, Graham Potter achou o valor pago pelo argentino um exagero. Para o então técnico do Chelsea, 120 milhões era uma avaliação "sobrevalorizada" de Enzo Fernández.

Apesar do preço alto, Enzo Fernández foi quase sempre indiscutível para Frank Lampard e, antes, para Graham Potter. O argentino fez 22 jogos pelos blues, todos a titular. Terminou com duas assistências e não marcou qualquer golo.