100 milhões: o número redondo que o PSG quer encaixar neste verão

Vários nomes têm sido apontados à porta de saída parisiense, entre os quais Danilo Pereira

O jornal francês L'Équipe assegura esta segunda-feira que o PSG pretende encaixar 100 milhões de euros em vendas neste mercado de verão.

A fonte acrescenta que o campeão francês já delineou alguns dos preços de jogadores que são vistos como descartáveis para 2022/23, numa lista onde está incluído o internacional português Danilo Pereira.

Um dos nomes mais próximos da porta de saída parisiense é o de Leandro Paredes, médio argentino que tem sido alvo do interesse do Manchester United, sendo que o PSG está preparado para vê-lo sair a troco de 35 milhões de euros.

Abdou Diallo é outro jogador sem futuro na capital francesa, com o central de 26 anos a estar blindado com um preço de 30 milhões de euros, depois de ter entrado no radar do Milan, segundo a fonte.

Jovens como Arnaud Kalimuendo, que deverá sair por 25 milhões, e Eric Dina-Ebimbe, (cinco milhões), também não entram nos planos do clube, que vai ter mais dificuldade em rentabilizar ativos que perderam valor de mercado desde a sua chegada a Paris, casos de Gini Wijnaldum, Mauro Icardi, Julian Draxler, Layvin Kurzawa ou... Danilo.