1º de Agosto, de Paulo Duarte, vence Petro de Luanda no clássico do Girabola

O 1.º de Agosto, tetracampeão angolano em título orientado pelo português Paulo Duarte, venceu este domingo o rival Petro de Luanda por 1-0, em jogo da nona jornada do campeonato angolano de futebol, maior clássico do futebol angolano.

O golo solitário da partida, que decorreu no estádio 11 de novembro em Luanda, foi marcado por Matuvila, na própria baliza, aos 83 minutos.

Com este resultado, os "agostinos" somaram a segunda vitória na prova, em apenas dois jogos realizados e sobem para a 12.ª posição com seis pontos.

O 1.º de Agosto, que hoje não foi orientado por Paulo Duarte, retido em Portugal devido à suspensão das ligações áreas com Angola, tem sete jogos em atraso no Girabola, por ter cumprido quarentena de cerca de 20 dias.

Apesar da derrota, o Petro de Luanda mantém-se na liderança do campeonato com 19 pontos, fruto de nove jogos já disputados.

Este foi o 80.º dérbi no campeonato nacional de futebol angolano entre o 1.º de Agosto e Petro de Luanda, maiores equipas angolanas e mais tituladas, com 32 vitórias para os "petrolíferos", 26 vitórias para o 1.º de Agosto e ao meio 22 empates.

Também hoje, o Ferrovia do Huambo ascendeu para a segunda posição da prova, com 15 pontos, após vencer, no estádio dos Curicutelas, o Williet de Benguela por 2-0. Jorginho aos 46 minutos e Jetson aos 85 minutos garantiram a vitória da equipa do Huambo.

Já no Dundo, província angolana da Lunda Norte, o Sagrada Esperança recebeu e venceu o caloiro Baixa de Cassange de Malanje por 3-0 e subiu um degrau na tabela de pontuação.

Simão, no primeiro minuto do jogo, Gaspar, aos 22 minutos, e Celso, aos 54, foram os marcadores de serviço.

No estádio dos Eucaliptos, província angolana do Bié, o Cuando-Cubango FC empatou com o Interclube (0-0), treinado pelo português Ivo Campos.

Picas, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato com cinco golos, seguido de Valente, do Ferrovia do Huambo, e de Adó Pena, da Académica do Lobito, ambos com 4 golos cada.

Programa da nona jornada:

- Sábado, 06 fev:

Bravos do Maquis - Recreativo do Libolo, 1-0.

Sporting de Cabinda - Recreativo da Caála, 1-1.

Académica do Lobito - Progresso do Sambizanga, 2-1.

- Domingo, 07 fev:

Sagrada Esperança - Baixa de Cassange, 3-0.

Desportivo da Huíla - Santa Rita de Cássia, 1-0.

Cuando-Cubango FC - Interclube, 0-0.

Ferrovia do Huambo - Williet de Benguela, 2-0.

1º de Agosto - Petro de Luanda, 1-0.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 19 pontos.

2. Ferrovia do Huambo, 15 pontos.

3. Académica do Lobito, 14.

4. Interclube, 14.

5. Recreativo da Caála, 13

6. Sagrada Esperança, 10.

7. Bravos do Maquis, 10.

8. Santa Rita de Cássia, 10

9. Cuando-Cubango FC, 08.

10. Williet de Benguela, 08.

11. Recreativo do Libolo, 07.

12. 1º de Agosto, 06.

13. Baixa de Cassange, 06.

14. Desportivo da Huíla, 05.

15. Progresso do Sambizanga, 05.

16. Sporting de Cabinda, 04