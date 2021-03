1.º de Agosto, de Paulo Duarte, vence e alcança oitavo lugar do Girabola

O 1.º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, ascendeu este domingo a oitava posição do campeonato nacional de futebol, com 15 pontos, após vencer a Santa Rita por 2-0, em jogo da 14ª jornada.

Os golos dos "militares" foram rubricados por Cirilo, aos 78 minutos, e Macaia, aos 86 minutos, garantindo, deste modo, a quinta vitória da sua equipa em apenas seis jogos realizados.

A equipa de Paulo Duarte está com oito jogos em atraso devido ao seu envolvimento das eliminatórias de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol, onde já foi afastada.

Em Benguela, no estádio Nacional de Ombaka, o Williet recebeu e venceu o Recreativo do Libolo, que desperdiçou uma grande penalidade, por 2-0 com golos de Kaporal, no primeiro minuto da partida, e de Quinho, aos 90+4.

O resultado coloca agora a equipa benguelense no 10º lugar da tabela classificativa do Girabola 2020/21, com 13 pontos.

Já o Recreativo da Caála repartiu pontos com o Bravos do Maquis ao empatarem a 1-1. Pelos "caalenses" marcou Depú, no minuto 25, enquanto por parte dos "maquizardes" marcou Zico, aos 48 minutos.

Das Faa, do Interclube, é o melhor marcador do campeonato com sete golos, seguido Tiago Azulão, do Petro de Luanda, e Depú, do Recreativo da Caála, ambos com seis golos cada.