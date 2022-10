Werder Bremen vence e ultrapassa Mönchengladbach

O Werder Bremen ultrapassou o Mönchengladbach e segue agora na oitava posição

O Werder Bremen goleou em casa por 5-1 o M'Gladbach, para a oitava jornada da Bundesliga, liderada pelo Union Berlim, que foi apanhado pelo Friburgo, que venceu o Mainz (2-1).

A superioridade do Werder Bremen foi atestada com golos de Nicolas Fullkrug, aos cinco e 13 minutos, Marvin Duksch, aos oito, Ramy Bensebaini, aos 63, na própria baliza, e Mitchell-Elijah Weiser, aos 73.

O francês Marcus Thuran marcou para o Mönchengladbach.

Com os três pontos da vitória, o Werder Bremen ultrapassou o Mönchengladbach e segue agora na oitava posição, com os mesmos 12 pontos do seu adversário desta tarde, que caiu do sexto para o nono posto.