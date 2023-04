"Unimo-nos todos contra a guerra da Rússia. Somos uns hipócritas"

Palavras fortes do treinador do Sporting de Gijón após derrota com o Cartagena.

O Gijón, com Marsà, cedido pelo Sporting, como suplente utilizado, foi derrotado (2-1) em casa do Cartagena, da ronda 37 do segundo escalão espanhol, numa partida marcada pela expulsão de Jnathan Barane logo ao minuto 18.

Miguel Ángel Ramírez, treinador do Sporting Gijón, foi questionado sobre o vermelho que prejudicou a formação que orienta e a exibição da equipa de arbitragem, deixando uma reflexão.

"Já tenho bastantes coisas com que me preocupar. A única coisa que quero é que deixemos de desunir, de criticar", afirmou. "Depois, unimo-nos todos contra a guerra da Rússia. Somos todos uns hipócritas. No nosso dia a dia, aquilo que fazemos é o mesmo que eles, que é provocar desassossego, violência, desunião e todo esse tipo de coisas", observou.