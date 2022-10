Três derrotas custam emprego ao treinador do Montpellier

A derrota frente ao Lens (1-0), na última jornada do campeonato gaulês, foi a gota de água

O treinador do Montpellier, Olivier Dall'Oglio, foi afastado do cargo, depois de nova derrota na Ligue 1, a terceira seguida, anunciou em conferência de imprensa o presidente do clube gaulês, Laurent Nicollin.

Dall'Oglio, de 58 anos, é o quinto treinador dispensado desde o início da época na Ligue 1, e vai ser substituído, pelo menos, temporariamente por Romain Pitau, assistente técnico do clube, que vai liderar a equipa até à pausa para o Mundial Qatar2022 (20 de novembro a 18 de dezembro).

A derrota frente ao Lens (1-0), na última jornada do campeonato gaulês, foi a gota de água, com Dall'Oglio a deixar o Montpellier no 11.º lugar, com 12 pontos em 11 rondas.

Desde o início de outubro, já foram demitidos os técnicos Peter Bosz (Lyon), no dia 09, Jean-Marc Furlan (Auxerre) e Michel Der Zakarian (Brest), no dia 11, e o técnico espanhol Oscar Garcia (Reims) na última quinta-feira.

Dall'Oglio, 58, ingressou no Montpellier no verão de 2021 para substituir Michel Der Zakarian, no cargo desde 2017, depois de passagens bem-sucedidas por Dijon (2012/18) e Brest (2019/20).