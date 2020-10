Golo solitário de Son na segunda parte foi decisivo para a equipa de José Mourinho voltar aos triunfos no principal escalão inglês

O Tottenham, de José Mourinho, venceu, esta segunda-feira, em casa do Burnley pela margem mínima (0-1), em jogo da sexta jornada da Premier League, no Estádio Turf Moor, e ascendeu ao quinto lugar da tabela classificativa.

O único golo da partida, que encerrou mais uma ronda do campeonato, surgiu aos 76', com um cabeceamento certeiro de Son para o fundo da baliza contrária, após a conversão de um canto à direita por Lamela e um desvio de Kane, com a cabeça, na direção do avançado sul-coreano.

Son é, a par de Calvert-Lewin, avançado inglês do líder Everton, o melhor marcador da atual edição do principal campeonato inglês - ambos têm sete golos apontados.

Por outro lado, Kane já havia estado em clara evidência ao evitar, em cima da linha de baliza à guarda de Lloris, o remate com selo de golo de Tarkowski, defesa do Burnley, equipa que ainda não venceu na atual edição do campeonato inglês.

Com este resultado arrancado a ferros, o Tottenham, que não foi capaz de rematar à baliza na primeira parte do desafio em Turf Moor, voltou aos triunfos e alcançou o quinto jogo seguido sem perder na Premier League, somando 11 pontos ao fim de seis rondas.

O médio português Gedson Fernandes ficou de fora da ficha de jogo e o ponta-de-lança brasileiro Vinicius, emprestado pelo Benfica, não saiu do banco de suplentes.