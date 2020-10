Sergio Ramos critica o novo equipamento de treino do Real Madrid

Defesa espanhol foi filmado enquanto fazia reparos à indumentária e sugeria a demissão do criador das peças

A controvérsia em torno do mais recente equipamento de treino do Real Madrid teve um novo episódio. Após os jogadores não o terem usado no período de aquecimento do jogo com o Barcelona, conforme a Adidas anunciou e escreveu o jornal L'Equipe, foram agora divulgadas críticas de Sergio Ramos ao traje madridista.

Nas filmagens do canal espanhol "Cuatro", é possível ouvir o discurso crítico e algo autoritário do internacional espanhol, em conversa com alguns colegas de equipa, durante um treino de preparação para a partida frente ao Borussia Monchengladbach, da Liga dos Campeões.

"Temos de o expulsar. O homem da Adidas que concebeu estas roupas, deve ser expulso. Não se pode sequer olhar para estas cores e colarinhos", referiu Sergio Ramos.

O Real Madrid publicou, antes do jogo da liga milionária contra os alemães, imagens televisivas dos jogadores da equipa espanhola a subir ao relvado do Borussia-Park com o novo equipamento de treino.