Críticas de Pep Guardiola e Jurgen Klopp ao Boxing Day mereceram duros reparos do ex-presidente do Crystal Palace

Apesar do crescente números de casos de covid-19 nos clubes da Premier League, a tradicional jornada da Premier League, conhecida por Boxing Day - marcado para 26 de dezembro - vai mesmo realizar. Algo que mereceu críticas de Pep Guardiola e Jurgen Klopp, com o treinador do Manchester City a falar mesmo de uma greve de jogadores.

Simon Jordan, ex-presidente do Crystal Palace e atual comentador de futebol, não foi meigo na hora de comentar as declarações dos dois treinadores. "E que tal beliscarem-se para perceberem a sorte que têm? Se não fosse o futebol metade deles estaria a trabalhar no McDonalds", disse, referindo-se ao teor das declarações do treinador do Liverpool..

"Estas afirmações são um enorme retrocesso. Posso estar errado, mas não penso dessa forma: os adeptos gostam desta tradição. Já se esqueceram onde estão? Se não houvesse isto, você e os seus colegas não estariam a receber dezenas de milhões de libras por ano", continuou, referindo-se ainda a Klopp..

"Pep Guardiola pode alcançar o sucesso, mas duvido que o conseguisse fazer sem um livro de cheques. Já chega! Joguem o jogo. A maioria dos jogadores que conheço querem mesmo jogar estes jogos", finalizou Jordan.