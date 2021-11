Pogba termina contrato no final da temporada

Mino Raiola, agente do francês, abordou ainda uma possível ida para a Juventus na próxima época.

Com o contrato a terminar no final desta temporada, o destino de Paul Pogba ainda é incerto. O médio do Manchester United é apontado a muitos clubes, como PSG, Real Madrid e Juventus.

Em declarações durante um evento organizado pela Federação Italiana de Futebol, o empresário do jogador francês, Mino Raiola, foi questionado sobre o futuro de Pogba. Mais diretamente sobre a possibilidade de ele regressar a Turim.

"Pogba para a Juventus? Somos livres em sonhar. Eu não proíbo sonhos porque eu próprio gosto de sonhar, é bom. Veremos se este sonho se torna realidade. Ainda é muito cedo, vamos ver o que acontece. Não sei porquê, mas quando se fala no Pogba em Inglaterra todos se lembram de acordar. É melhor nem falar de nada", atirou. "Se algum ex-jogador do United não falasse de Pogba não teria trabalho", disse.

Mino ironizou as recorrentes críticas que Pogba recebe de ex-jogadores do United. Uma delas foi de Paul Scholes, antigo médio dos red devils, que considera que o francês não tem a concentração necessária durante os jogos.

"Quantos anos é que ele tem? 28? É um jogador extremamente experiente. Mas é um daqueles que, aos 35, vai ser exatamente a mesma coisa. Vai continuar a fazer as coisas estúpidas que faz, circular a bola e deixar as pessoas à espera para mostrar o quão forte e talentoso é. A coisa mais importante sobre Pogba é sua concentração e às vezes parece que ele está na lua", criticou Scholes, à BT Sport, no início deste mês.