Recém-promovido à II Liga alemã elimina Hertha em jogo de loucos

Redação com Lusa

Hertha de Berlim fora da Taça da Alemanha.

O Braunschweig venceu esta sexta-feira o Hertha de Berlim por 5-4, com o avançado polaco Martin Kobylanski a fazer um hat-trick, e o Mainz goleou o TSV Havelse por 5-1 na outra partida do dia da Taça da Alemanha.

A formação recém-promovida à segunda divisão alemã adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, por intermédio de Kobylanski, que bateu com sucesso um livre direto.

Aos 17, o defesa alemão Maximilian Mittelstad fez um autogolo e o Braunschweig fez o 2-0.

Porém, o Hertha de Berlim, da primeira divisão, não demorou a restabelecer a igualdade, com golos do belga Lukebakio (23) e do brasileiro Matheus Cunha (29).

Mas, em cima do intervalo, Kobulanski voltou a faturar, desta feita, com uma recarga após um penálti defendido pelo guarda-redes que o próprio polaco tinha marcado.

Após o intervalo, o Hertha Berlim voltou a empatar o marcador (3-3), desta feita, graças ao defesa esloveno Peter Pekarik, mas a formação da casa voltou a adiantar-se, apenas dois minutos depois, novamente, com Kobylanski na finalização.

O Braunschweig dilatou a vantagem para 5-3 aos 73, com um golo do atacante nigeriano Suleiman Abdullahi, e o golo de Lukebakio (que bisou no encontro) aos 83 não chegou para evitar a primeira surpresa da Taça alemã.

Na outra partida da primeira ronda da competição, o Mainz, da Bundesliga, fez valer a "lei do mais forte' frente ao TSV Havelse, equipa que atua no campeonato regional norte alemão (quarto escalão), com uma goleada de 5-1.

Ainda assim, o TSV Havelse até esteve em vantagem, com o golo marcado por Noah Plum aos 17 minutos a perdurar até ao intervalo.

Na segunda metade, o Mainz "puxou dos galões' e fez cinco golos, seguindo em frente na prova, com o avançado francês Jean-Philippe Mateta a marcar três golos (57, 79 e 90+1), e o húngaro Adam Szalai (77) e o sueco Robin Quaison (86) a fazerem os restantes.