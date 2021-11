Raúl de Tomás estreou-se pela Espanha: "Fiquei em choque..."

Raúl de Tomás estreou-se esta quinta-feira com a seleção espanhola.

Aos 27 anos, Raúl de Tomás sentiu pela primeira vez na carreira a alegria de vestir a camisola da sua seleção. Titular na equipa que venceu a Grécia (1-0) esta quinta-feira em Atenas, o avançado do Espanhol não escondeu a emoção ao final do jogo.

"Estou emocionado por ter representado o meu país. Feliz e a pensar no domingo [jogo com a Suécia]. Não esperava ser titular, quando o treinador [Luis Enrique] deu o onze inicial fiquei em choque, mas a pensar no jogo. Os companheiros ajudaram-me", afirmou.

Com a vitória esta noite, conquistada com um golo de Sarabia, avançado do Sporting, a Espanha chegou aos 16 pontos e ultrapassou a Suécia, chegando a liderança do grupo. As duas seleções defrontam-se no domingo com os espanhóis com vantagem dupla: jogam em casa e um empate basta para garantir a presença no Mundial'2022.

"Estou muito feliz e o treinador vai decidir no domingo se jogo novamente ou não. O que ele decidir vai ser respeitável. Agradeço-lhe muito, porque hoje é um dia importante e isso não teria acontecido se ele não me tivesse chamado. Espero poder repetir o momento de hoje muitas vezes", rematou.