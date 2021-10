 "Quando vi Ronaldo a ter convulsões, saí a gritar. Ele estava roxo, com a língua virada..."

Ronaldo na final do Mundial'1998 com a França

Ex-internacional brasileiro Edmundo lembrou caso com Ronaldo, o "Fenómeno" na final do Mundial de França.

O episódio aconteceu em 1998. Naquele ano, Brasil e França jogaram a final do Mundial, vencida em Paris pelos franceses (3-0). Até hoje, porém, um caso nunca esclarecido de forma oficial não sai da memória dos brasileiros: o incidente que envolveu o antigo astro Ronaldo, o "Fenómeno", que quase ficou de fora do encontro decisivo.

Em entrevista ao canal ESPN, Edmundo, antigo avançado da seleção brasileira, que substituiu Ronaldo no jogo com França, recordou o episódio. "Quando vi Ronaldo a ter convulsões, saí a gritar pelos corredores. Ele estava roxo, com a língua virada... Os médicos chegaram na hora e conseguiram fazê-lo recuperar a consciência", lembrou.

Edmundo afirma que a tensão e incerteza geradas pelo estado de saúde do companheiro de equipa afetaram toda a equipa canarinha. "Ele sentou-se, comeu um bolo, bebeu um sumo de laranja e saiu para fazer uma chamada", recorda.

Edmundo não esquece as palavras de Leonardo, na altura jogador e atual diretor desportivo do PSG: "Ele falou assim: 'Esse rapaz não está bem, vai morrer no campo'. Eles convenceram-no a fazer alguns exames em Paris e, enquanto isso, Zagallo [selecionador à época] decidiu que eu jogaria no lugar dele."

"Quando saiu a ficha de jogo, o meu nome estava entre os titulares. Aí chegou Ronaldo, acompanhado de um dos médicos. Ele reuniu-se com Zagallo por alguns minutos e, à saída, o treinador avisou-me que Ronaldo iria começar o encontro", detalhou Edmundo.

Ronaldo acabaria por jogar os 90 minutos da final, mas quem brilhou no relvado do Stade de France foi Zidane: o médio francês apontou dois dos três golos da sua equipa e foi peça fulcral na conquista do primeiro Mundial pelos "bleus".