PSG volta a emprestar o guarda-redes Areola com opção de compra

Areola com a camisola do West Ham

Guardião francês prossegue a carreira na Premier League.

O guarda-redes francês Alphonse Areola vai jogar nos ingleses no West Ham até ao final da temporada, por empréstimo do PSG, de França.

"O West Ham United concluiu o empréstimo do vencedor do Campeonato do Mundo de 2018 Alphonse Areola, do Paris Saint-Germain. O internacional francês de 28 anos junta-se aos "irons" num contrato inicial de uma temporada, com a opção de tornar a transferência permanente no verão de 2022", escreveu o clube londrino, no sítio oficial na Internet.

Com poucas hipóteses de jogar no clube parisiense, face à concorrência do costa-riquenho Keylor Navas e do italiano Gianluigi Donnamura, o ex-jogador de Real Madrid e Villarreal mostrou-se feliz por regressar à Premier League, na qual atuou na época passada, ao serviço do despromovido Fulham, agora treinado pelo português Marco Silva.

"Estou feliz. Para mim, foi a melhor oportunidade de assinar com este clube, de assinar com o West Ham e de dar o meu melhor para ajudar a equipa. Londres é um ótimo lugar para viver e trabalhar também. Obviamente, a Premier League é uma das melhores ligas do Mundo, gostei realmente da última temporada. Foi difícil para mim e para a equipa, mas gostei de jogar na Premier League", confessou.