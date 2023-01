"Parece que o Deus do futebol está a organizar uma partida importante lá em cima"

Reações à morte de Vialli

Gianluca Vialli, antigo internacional italiano e treinador, partiu esta sexta-feira aos 58 anos, vítima de doença oncológica, e figuras do desporto reagem com tristeza e raiva à sua partida.

Desde antigos colegas, treinadores, admiradores, o universo do futebol está consternado.

Não cabem todas as reações nestas linhas, mas aqui ficam algumas:

Attilio Lombardo, parceiro de ataque na Sampdoria: "Anos extraordinários, inesquecíveis, que marcaram a minha vida. Privados. Eram espontâneos e transmitiam um sentimento de fraternidade. Gianluca sempre foi disponível, ele era um homem forte. Perdi um irmão em um determinado dia, o dos meus 57 anos. É um aniversário muito triste. Nos falamos pela última vez em 28 de dezembro, depois ele também parou de responder mensagens. Ele era um homem extraordinário , sempre à frente de todos. Era uma pessoa culta e esclarecedora. Iluminava mesmo na doença, dava o exemplo. Dava esperança aos enfermos, mostrava que se pode lutar contra o mal. Ele desempenhou o papel de um homem tenaz e corajoso."

Schillaci, antigo colega na seleção: "Não há palavras para descrever este momento. A única coisa é encontrar memórias e laços ao longo do tempo que ninguém pode tirar, nem mesmo a morte. Não sei onde você está agora que partiu - acrescentou - mas sei com certeza onde ficará para sempre, no meu coração. Obrigado por tudo, boa viagem, companheiro".

Roberto Baggio: "É sempre difícil aceitar e compreender o mistério da vida. Principalmente quando você é arrebatado do afeto de entes queridos tão jovem e tão cedo. Querido Gianluca, desejo que sua jornada celestial seja envolvida pela luz tranquila para seu descanso eterno. Os meus mais sinceros pensamentos vão para sua esposa, filhos, pais, irmãos, amigos queridos. Com o seu sorriso e felicidade, leve a sua amada bola para lá também. Connosco permanecerá para sempre a tua coragem e o teu precioso exemplo. Boa viagem Gianluca".

Pippo Inzaghi: "Estou destruído por esta notícia".

Jorginho, ex-joghador de Vialli: "Ele não foi apenas um grande jogador de futebol, mas acima de tudo um grande homem com quem tive a sorte de aprender muito ouvindo atentamente os seus conselhos e compartilhando emoções maravilhosas. Ele permanecerá para sempre em meu coração com muito carinho".

Bonucci: "Você tem sido um exemplo para todos nós. Num momento de dor tão intensa penso em você, em suas palavras em cada reunião, de sua força, ao desejo de estar sempre conosco mesmo à custa da sua saúde. Um homem com valores importantes e que terá que viver dentro de cada um de nós porque grandes homens como você merecem ser lembrados para sempre".

Seedorf: "Parece que o Deus do futebol está a organizar uma partida importante lá em cima, porque levou também Vialli, outro grande do nosso futebol mundial. Um senhor, inteligente, positivo e com um grande coração. Você também lutou com muita dignidade, mas agora tem a paz que merece. Obrigado por todos os momentos que passamos juntos e obrigado pelo que vocês deixaram no mundo do futebol e além."

Zola: "Juntos ganhámos muitos jogos e partilhámos alguns dos melhores momentos das nossas vidas. Por amor ao nosso futebol já nos defrontámos por vezes. Sem descontos mas sempre com o maior respeito. Porque, afinal, sempre fomos nós próprios: dois meninos italianos e uma bola. Adeus Luca, companheiro de viagem".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Walter Zenga (@walterzenga_official)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pep Guardiola (@mrpepguardiola)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gianluca Pagliuca (@gianluca_pagliuca_official)

Ciao amico mio. RIP Gianluca Vialli pic.twitter.com/TmUherAf31 - Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) January 6, 2023

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero)

Quanto fa male questa notizia, sei stato un gigante in campo e fuori. Mancherai a tutti. Ciao Luca RIP pic.twitter.com/YxZ51OBdeA - Franco Baresi (@FBaresi) January 6, 2023

Sei stato classe, eleganza, rispetto. In campo e fuori, ogni giorno. Il tuo sorriso resterá per sempre.



Riposa in pace, Gianluca. pic.twitter.com/MqRcfvjMZ7 - Javier Zanetti (@javierzanetti) January 6, 2023

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marcello Lippi (@marcellolippiofficial)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marco Verratti (@marco_verratti92)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Antonio Conte (@antonioconte)

Ciao grande Uomo ❤️ #GianlucaVialli pic.twitter.com/3bZ81qb32d - Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) January 6, 2023

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gianfranco Zola (@gianfranco_zola25)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Christian Vieri (@christianvieri)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por David Beckham (@davidbeckham)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Clarence Seedorf (@clarenceseedorf)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)