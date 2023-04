"Para mim, treinar o Barcelona é impossível. Não trocaria com ninguém"

Carlo Ancelotti com Xavi, treinador do Barcelona

Palavras de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, nesta sexta-feira.

Ainda com a goleada em Camp Nou (0-4), que ditou a passagem do Real Madrid à final da Taça do Rei, bem fresca na memória, Carlo Ancelotti fez esta sexta-feira a antevisão ao duelo com o Villarreal, para o campeonato espanhol.

O treinador dos merengues respondeu de forma clara a uma questão: trocaria o Real pelo Barcelona? "Para mim, treinar o Barcelona é impossível. Eu não mudaria. Tenho de respeitar a minha história pessoal e a dos clubes. Não trocaria com ninguém porque me sinto muito confortável aqui, onde as pessoas me amam. É o melhor clube do mundo", afirmou aos jornalistas.

Ancelotti abordou ainda o que falta disputar. "A temporada está muito viva, vamos jogar a quarta final. Estamos satisfeitos, mas queremos acabar bem a época. Apenas temos menos quatro pontos no campeonato do que na época passado, mas o Barcelona tem muitos mais. Toda a gente pensa que não pensamos no campeonato, mas pensamos", vincou.