Palmeiras erra nome na camisola de defesa-central

Alan Empereur jogou no clássico contra o Santos com uniforme escrito Emperuer às costas.

Foi o quarto jogo de Alan Empereur pelo Palmeiras, porém pela primeira vez o central este no onze inicial, no empate, 2-2, contra o Santos, este sábado, na Vila Belmiro. Nos jogos anteriores, não houve problema com a grafia do nome dele na camisola.

Empereur e não "Emperuer" foi uma indicação do técnico português Abel Ferreira para o Palmeiras. Aos 26 anos, pela primeira vez, joga por uma equipa do Brasil. O atleta estava no Hellas Verona, da Itália.