"O Real Madrid é favorito? Se eles quiserem esse papel, sem problemas"

Declarações de Piqué, defesa do Barcelona, esta sexta-feira, em conferência de antevisão ao clássico com o Real Madrid, no próximo domingo, no Camp Nou.

Favoritismo do rival: "Se eles quiserem esse papel [ser favoritos], sem problemas. Mas não há favoritos nos clássicos e isso foi comprovado historicamente. Acho que ambos estamos a jogar bem. Passamos os nossos momentos de crise, mas estamos em alta na Liga e em recuperação na Liga dos Campeões".

Maturidade: "Com a idade, e quando já viveste um pouco de tudo, preferes estabilidade, ter calma. Estou bem. Eu sei que tenho pouco tempo e não sei quanto. Tenho que aproveitar".

Ansu Fati: "O Barça precisa desses jogadores. As pessoas precisam deles, especialmente quando o jogador mais importante da nossa história já saiu. Mas tens que ser realista com o miúdo. Ele tem 19 anos e aqui quem tem que vencer os jogos é a equipa. Ele ajuda com golos".

Ansu - Vinícius: "O Vinicius é mais rápido, mais elétrico, um puro extremo. O Ansu tem o talento do golo e pode jogar como avançado. Eu diria que o Ansu tem mais golo. Vinícius é muito forte no um contra um, é um dos melhores do mundo".