Uma revelação em Espanha: "O Barcelona ainda não nos pagou, estamos à espera"

Quique Setién revelou que o Barcelona ainda não pagou à equipa técnica desde a demissão.

Eder Sarabia foi oficializado, esta quarta-feira, como o novo treinador do Andorra, de Gerard Piqué.

O antigo treinador adjunto de Quique Setién, no Barcelona, esteve no programa espanhol El Larguero para analisar este novo passo na sua carreira e teceu rasgados elogios àquele que foi o treinador principal do Barça.

Esses elogios resultaram numa intervenção de Quique Setién, no programa, para falar sobre a carreira de Eder Sarabia, no entanto, no final deixou uma revelação sobre o Barcelona.

Quando questionado se o Barça já lhes teria pago, Quique Setién revelou: "O Barcelona ainda não nos pagou, estamos à espera".

O técnico orientou o clube catalão na última temporada, tendo deixado o cargo em agosto.