"Nomeias um árbitro envolvido num escândalo de viciação de resultados, o que esperas?"

Polémica no Dortmund-Bayern

O Dortmund perdeu em casa com o Bayern, por 3-2, estando agora a quatro pontos da liderança da equipa bávara

O Dortmund recebeu e perdeu com o Bayern, por 3-2, no mais importante jogo da Bundesliga. Um encontro da 14ª jornada que acabou com a equipa da casa a queixar-se da arbitragem, especialmente o jogador Jude Bellingham.

"Quando nomeias um árbitro envolvido num escândalo de viciação de resultados para apitar o jogo mais importante da Alemanha, o que esperas?", disse, criticando em especial o lance do penálti que acabou por decidir o resultado em favor do Bayern.

O Dortmund-Bayern foi arbitrado por Felix Zwayer, que esteve envolvido num caso de corrupção na Bundesliga 2, em 2005. Na altura, a investigação centrou-se no árbitro Robert Hoyzer, com Zwayer, que foi seu árbitro-assistente num dos jogos investigados, a ser acusado de ter sido igualmente subornado para favorecer um clube. Esteve impedido de arbitrar durante seis meses.