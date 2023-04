Declarações de Fernando, antigo médio do FC Porto que representa atualmente o Sevilha, após o empate na receção ao Celta de Vigo (2-2), orientado por Carlos Carvalhal, em jogo da 28.ª jornada da LaLiga.

Sevilha acabou o jogo com nove jogadores, após expulsões de Pape Gueye e do ex-Sporting Marcos Acuna: "É complicado. A LaLiga é das melhores do mundo, mas há coisas que não entendo. Não podem haver 28 expulsões na Premier League e mais de 100 na LaLiga. Algo está a acontecer, temos de olhar para isto. Gosto muito de estar aqui, mas algo está a acontecer.

Lance que ditou expulsão de Gueye: "É muito raro, muito estranho. Creio que vai à bola. Não quero falar dos árbitros, mas temos mais de 11 expulsos. Muito estranho, mas há que seguir. É pena termos encaixado dois golos".

O Sevilha é a equipa com mais expulsões na LaLiga: "Eu também não sei explicar porque na Premier há 28 expulsões e aqui mais de 100. Somos os que têm mais. Algo está a acontecer, mas vamos continuar a lutar. Creio que o árbitro está lá para gerir. Às vezes, dizemos coisas que não devemos, mas não é preciso expulsar sempre".