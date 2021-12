Manuel Pellegrini renova contrato com o Bétis

Treinador e clube acertaram um novo contrato, válido até 2025.

O treinador chileno Manuel Pellegrini renovou contrato com o Bétis até junho de 2025, prolongando a ligação por mais duas épocas em relação ao vínculo anterior.

"A ampliação do contrato do treinador significa um importante passo no projeto de crescimento do Real Bétis, apostando num dos treinadores com maior prestígio mundial", refere o emblema de Sevilha, em nota publicada na sua página oficial na internet.

O clube lembra que Pellegrini chegou no verão de 2020 e que na sua primeira época conseguiu o sexto lugar no campeonato, qualificando-se para as competições europeias, e que na atual é terceiro, está no play-off da Liga Europa e também na Taça do Rei.

"Converteu-se no treinador com maior percentagem de vitórias na história do Bétis", acrescenta o clube, que no plantel conta com os internacionais portugueses Rui Silva e William Carvalho.

Antes de chegar ao Bétis, o treinador chileno, de 68 anos, esteve no West Ham, numa longa carreira de treinador que inclui ainda os ingleses do Manchester City, os espanhóis do Málaga, Real Madrid e Villarreal, ou os chineses do Hebei.

Na América do Sul, treinou o River Plate e o San Lorenzo (Argentina), mas também o Liga de Quito (Equador), bem como o Palestino, Universidade Católica, O"Higgins e Universidad do Chile, equipas do seu país natal, e a última das quais também como futebolista.

No percurso, tem como maior conquista a Liga inglesa em 2013/14, à frente do Manchester City, embora também tenha conquistado uma Taça sul-americana, três campeonatos da Argentina, a Liga do Equador e duas Taças da Liga inglesa.