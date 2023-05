Leeds avança para a saída de Gracia e anuncia terceiro treinador da época

Sam Allardyce regressa à Premier para orientar o clube nas quatro rondas finais da Premier League. Leeds continua a lutar pela permanência

A lutar pela permanência na Premier League, o Leeds United decidiu avançar para a segunda mudança de treinador na temporada. Javi Gracia, que tinha substituído Jesse Marsch, já saiu e Sam Allardyce é o substituto.

Em comunicado, o clube de Elland Road anunciou o regresso de Allardyce aos bancos da Premier. Aos 68 anos, Big Sam, como é conhecido, vai somar mais uma experiência na primeira divisão inglesa.

Gracia não resistiu aos maus resultados. Apesar de ter entrado a meio da época, o espanhol somou sete derrotas em 12 partidas, quatro delas nos últimos cinco jogos, com três goleadas sofridas pelo meio.

Apesar de estar fora da zona de descida, o Leeds está numa posição muito perigosa na Premier League. O clube, que regressou ao principal escalão inglês há quase três anos, tem os mesmos pontos do antepenúltimo, a quatro jornadas do final.

Leia também Extra Radares de velocidade média em Portugal: confira os locais onde estão instalados São 10 novos aparelhos de medição de velocidade que vão começar a multar em Portugal e já é conhecida a lista com todas as localizações possíveis. Cuidado.