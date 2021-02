Koeman questionado sobre possível reforço: "Tenho as minhas ideias para o futuro"

Treinador do Barcelona falou este sábado aos jornalistas e desviou-se do tema Haaland.

Ronald Koeman fez este sábado a antevisão do encontro com o Cádiz, numa conferência de imprensa onde foi questionado sobre Haaland. O treinador holandês do Barcelona desviou-se do tema, lembrando que o clube irá passar por um processo eleitoral.

"Tenho as minhas ideias para o futuro, mas é preciso ver quem será o presidente", declarou o ex-técnico do Benfica.

O avançado norueguês do Dortmund promete ser um animador do próximo mercado de transferências, com o Barcelona a ser um dos clubes apontados como possibilidade.

A equipa de Francisco Trincão entra em campo depois de uma pesada derrota em casa (1-4) frente ao PSG, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions. "É bom termos um jogo logo de seguida, para mostrarmos que estamos a dar a volta por cima. Temos um bom trajeto no campeonato. Aceitamos o que nos aconteceu, mas agora é preciso reagir. O mundo não acaba depois de uma derrota. Há que analisar o que errámos, falar e treinar. Perdemos demasiadas bolas e há que colocar mais intensidade no nosso jogo. Espero que equipa se mostre forte e que ganhe o jogo, para recuperar a confiança", comentou.

De resto, Koeman desvalorizou os comentários negativos. "Não me incomodam os comentários duros sobre nós, é o vosso trabalho. O meu é preparar a equipa. Tratar de melhorar, animar e puxar pelo orgulho próprio de um jogador do Barcelona", disse.