Internacional ucraniano rescinde com russos do Zenit São Petersburgo

Yaroslav Rakitskiy, internacional ucraniano, rescindiu com os russos do Zenit

Yaroslav Rakitskiy, antigo campeoníssimo pelo Shakhtar Donetsk, pediu a rescisão devido a "situação familiar difícil"

O defesa central Yaroslav Rakitskiy, nascido na Ucrânia há 32 anos, país atualmente sob agressão militar da Rússia, rescindiu contrato com o Zenit São Petersburgo, de forma unilateral, anunciou, esta quarta-feira, o emblema russo.

"Devido a uma situação familiar difícil, o jogador pediu a rescisão antecipada do seu contrato com o clube", escreveu o Zenit em comunicado, através do qual "deseja sinceramente o bem-estar da família e amigos" de Rakitskiy, a quem manifestou "esperança de o ver nos campos de futebol".

Yaroslav Rakitskiy, internacional pela Ucrânia, ingressou nos russos do Zenit em 2019. Desde então, disputou 108 jogos, marcou sete golos e fez 15 assistências.

Nesse périplo, o central sagrou-se tornou-se tricampeão russo, venceu a Taça da Rússia por uma vez e foi bicampeão da Supertaça do país do leste europeu.

Rakitskiy chegou à Rússia como um jogador consagrado no Shakhtar Donetsk (326 jogos e 21 títulos). Formado no emblema da Ucrânia, o defesa celebrou a conquista de oito campeonatos do país, seis Taças ucranianas e mais sete Supertaças.

Pela seleção da Ucrânia, Rakitskiy disputou os Campeonatos da Europa de 2012 e 2016.