Em Inglaterra os nomes de possíveis sucessores para Solskjaer é um dos temas do momento no que ao futebol diz respeito.

A humilhação do Manchester United aos pés do Liverpool (0-5), no passado domingo, fez aumentar ainda mais a contestação em torno do treinador Solskjaer. O técnico norueguês parece, por enquanto, firme no cargo, mas dois nomes ganham relevo no que toca a uma possível sucessão.

Duncan Castles, jornalista do "The Times", abordou a situação no podcast "The Transfer Window" e mencionou dois treinadores. "Há dois candidatos que estão sem contrato e disponíveis para o Manchester United. Um é Zidane e outro Antonio Conte", referiu, aprofundando depois o caso do italiano.

"A postura de Conte, dizem-me, é a de que está interessado no posto, mas com condições. Conte quer um clube que possa ganhar a Champions. Quer demonstrar que é um dos melhores treinadores do mundo. Para isso, sabe que tem de ganhar a Champions", vincou.