"Griezmann? Se algum dia quiser vir, será obviamente bem-vindo"

Avançado do Barcelona já admitira que gostava de experimentar a Major Soccer League. Compatriota Matuidi lança o desafio.

O médio francês Blaise Matuidi, que trocou a Juventus pelo Inter de Miami no final da época passada, abordou o futuro da carreira do compatriota Antoine Griezmann, que se encontra insatisfeito no Barcelona, e lançou-lhe o repto de ingressar na Major Soccer League (MLS).

Questionado pelo francês Canal Football Clube, o experiente centrocampista lembrou que o avançado blaugrana, de 29 anos, representa uma das melhores equipas a nível mundial e, embora considere que seja cedo para a mudança, convidou-o a ingressar no clube de David Beckham.

"Griezmann? Ele anda é jovem. Se me ligará? Está num dos maiores clubes do Mundo. Cabe-lhe ultrapassar este pequeno momento difícil no Barcelona, ainda lhe sobram muitos bons anos nesse clube e ainda tem contrato de longo prazo. Não sei, o futuro o dirá. Mas se algum dia quiser vir [para o Inter de Miami], será obviamente bem-vindo", afirmou.

Antoine Griezmann já admitira, numa entrevista ao jornal Los Angeles Times, dada em junho passado, que planeia disputar a Major Soccer League depois de participar no Campeonato do Mundo, no Catar, em 2022, ao serviço da campeã mundial em título França.