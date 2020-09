Famalicão fez-lhe bem e falam em "notícia positiva" para o Atlético de Simeone

Jornal As dá destaque ao jovem central que se destacou no Famalicão.

Nehuén Perez foi uma das revelações do campeonato e uma das principais figuras da boa campanha do Famalicão na temporada passada. O central atuou no emblema famalicense por empréstimo do Atlético de Madrid e regressou depois ao emblema colchonero.

E a verdade é que, segundo o jornal As, o argentino de 20 anos tem sido uma das notícias positivas para Diego Simeone. Nehuén tem vindo a destacar-se na pré-temporada dos espanhóis e a possibilidade de manter-se no plantel esta época e ser uma opção válida para o treinador cresceu exponencialmente nas últimas semanas.

A passagem pelo Famalicão fez-lhe bem e o staff técnico notou uma melhoria considerável em relação ao primeiro ano, tanto a nível físico como tático, diz ainda o "As".