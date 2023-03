"Estou feliz pelo PSG que Neymar se tenha lesionado. Já não aguento mais"

Dugarry, campeão mundial pela França, acredita que a equipa pode sair a ganhar sem o brasileiro no onze.

O internacional brasileiro Neymar vai ser "operado nos próximos dias" ao tornozelo direito, pelo que não deve voltar a jogar esta época pelo PSG. O clube francês estima uma paragem de "três a quatro meses" até o canarinho voltar a estar apto a competir, depois da lesão sofrida em 19 de fevereiro em jogo do campeonato gaulês contra o Lille.

Um momento de azar para o avançado, mas que Dugarry, campeão mundial pela França em 1998, vê como um "golpe de sorte" par a equipa. "Estou feliz pelo PSG que Neymar se tenha lesionado. Acredito que é um golpe de sorte incrível para Galtier [treinador]. Esta equipa é bem mais equilibrada com cinco homens na defesa, três médios e Mbappé e Messi. Não são capazes de controlar jogos, porque quando perdem a bola, os três avançados não defendem", declarou o antigo avançado à RMC Sport.

"Já não aguento mais ver o futebol dele. Não consigo. É um sofrimento vê-lo a fintar, ver o seu comportamento. Não quero vê-lo em campo novamente", atirou, de forma dura Dugarry, que passou por Bordéus, Milan, Barcelona e Marselha, entre outros clubes.

De acordo com a equipa médica dos parisienses, Neymar, que vai ser operado em Doha, "apresentou vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos". Perante esta evidência, os responsáveis clínicos "recomendaram uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar uma lesão com grande risco de reincidência".

Face a este cenário, o atacante de 31 anos, colega de Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanches e Nuno Mendes, só deverá voltar à competição na temporada 2023/24.