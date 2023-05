Elche primeiro despromovido. Barcelona perdeu na festa do título

Barcelona perdeu na festa do título

Em Camp Nou, Mikel Merino, aos cinco minutos, e Alexander Sorloth, aos 72, já no segundo tempo, fabricaram o resultado para os bascos, que viram o Barça encurtar distâncias por Lewandowski, em cima do minuto 90.

O Barcelona, já campeão da edição 2022/23 da Liga espanhola, perdeu em casa com a Real Sociedad (2-1), enquanto o Elche foi o primeiro clube despromovido, após empatar com o Getafe (1-1).

Este desaire mantém os culés com 85 pontos, na liderança isolada da La Liga, contra os 71 do segundo posicionado Real Madrid e 69 do Atlético de Madrid, terceiro.

A Real Socieadad vem logo atrás com 65 pontos, no quarto lugar, o último que dá acesso direto à Liga dos Campeões.

Horas antes, o Elche viu confirmada a descida ao segundo escalão, após empatar nos arredores de Madrid, no campo do Getafe (1-1), que teve o luso Domingos Duarte entre os suplentes.

Quando faltam disputar três jornadas na La Liga, o Elche já sabe que não vai sair da "cauda" da classificação, na qual soma apenas 20 pontos, contra os 31 de Espanhol (19.º e menos um jogo) e 35 de Valladolid (18.º) e Getafe (17.º).

A precisar de pontos para fugir à despromoção, o Almería (13.º) bateu em casa o Maiorca (12.º) por 3-0, graças a um hat-trick do defesa brasileiro Lazaro (12, 52 e 48 minutos).