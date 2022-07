Christophe Galtier é apresentado no PSG e não esquece Luís Campos

Sucessor de Mauricio Pochettino no comando técnico.

Pouco depois de anunciar a saída de Mauricio Pochettino do comando técnico, o PSG apresentou Christophe Galtier como novo treinador.

"Estou emocionado e orgulhoso. Assumo a responsabilidade de fazermos uma grande temporada. Estou preparado. Se aceitei este desafio é porque sinto que estou pronto. Quando conversei com Luís Campos, demorei pouco tempo a tomar uma decisão. A sua presença foi determinante", declarou o técnico de 55 anos, que na última temporada esteve no banco do Nice.

Galtier esteve igualmente quatro temporadas no Lille, onde foi campeão francês, e no Saint-Étienne. No plantel terá às ordens Danilo, Nuno Mendes e Vitinha, contratado recentemente ao FC Porto.

Vem completar algumas mudanças anunciadas nos últimos tempos, com a saída do diretor desportivo Leonardo e a entrada do português Luís Campos, já depois de o clube ter renovado contrato com Kylian Mbappé, que era desejado pelo Real Madrid.

O novo treinador foi campeão pelo Lille em 2020/21, num período em que coincidiu no clube com Luís Campos, que era o diretor-desportivo.

O PSG, que desde 2009 teve como treinadores Antoine Koumbaré (2009/2011), Carlo Ancelotti (2011/2013), Laurent Blanc (2013/2016), Unai Emery (2016/2018), Thomas Tuchel (2018/2020) e Mauricio Pocchetino (2021/22), ainda persegue o primeiro título na Liga dos Campeões.