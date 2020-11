Brasileirão: Palmeiras de Abel vence Vasco de Sá Pinto

Avançado Luiz Adriano marcou o golo da vitória dos palmeirenses no estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Na histórica primeira partida entre equipas comandadas por técnicos portugueses no Campeonato Brasileiro, festa para Abel Ferreira. Em estreia no Brasileirão à frente do Palmeiras, o treinador viu a sua equipa ser superior ao Vasco de Ricardo Sá Pinto e vencer por 1-0, com golo do avançado Luiz Adriano, este domingo, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Foi a sexta vitória do Palmeiras na época, cimentando o melhor momento da equipa nesta jornada. O clube de São Paulo agora é o sexto qualificado da competição, com 31 pontos. O Vasco, por sua vez, voltou a figurar na zona de despromoção, agora ocupando a 17ª posição.

A equipa de Ricardo Sá Pinto volta a jogar no próximo sábado, contra o Sport Recife, fora de casa, no estádio Ilha do Retiro. O Palmeiras terá que mudar o foco para outra disputa, a Copa do Brasil, onde terá pela frente o Ceará, pelos quartos de final. O primeiro jogo contra a equipa cearense será na próxima quarta-feira, em São Paulo.