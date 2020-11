Boca Juniors e Barcelona respeitam minuto de silêncio antes do treino

As equipas dO Boca Juniors e do Barcelona observaram sta sexta-feira um minuto de silêncio antes do início dos respetivos treinos, em memória do argentino Diego Maradona, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos.

Na Catalunha, jogadores e equipa técnica do conjunto blaugrana respeitaram o momento antes de iniciarem a sessão no centro de treinos do clube, recordando o antigo futebolista, que representou o Barcelona entre 1982 e 1984.

Mais tarde, seria a vez de o Boca Juniors homenagear El Pibe, também com um minuto de silêncio e uma salva de palmas. Maradona teve uma primeira passagem pelo Boca Juniors, entre 1981 e 1982, antes de rumar ao FC Barcelona, que foi o seu primeiro clube na Europa e que antecedeu a história de "glória' ao serviço dos italianos do Nápoles, durante sete anos (1984 a 1991).

Em 1995, voltaria a representar o emblema de Buenos Aires, ao serviço do qual encerraria a carreira de futebolista, em 1997, com 37 anos.

O Boca Juniors tinha agendado para quarta-feira a visita aos brasileiros do Internacional, em Porto Alegre, mas o duelo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores acabou por ser adiado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, devido à morte de Maradona.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu na quarta-feira, aos 60 anos. Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia de La Plata, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA vencidos ao serviço dos italianos do Nápoles.

O Presidente argentino, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.