Arsenal reforça defesa com polaco Jakub Kiwior

O jogador, de 22 anos e com nove jogos pela seleção principal, foi titular no Mundial no Catar, em 2022.

O defesa internacional polaco Jakub Kiwior, que alinhava no Spezia, Serie A, foi anunciado como reforço pelo Arsenal, atual líder do principal campeonato inglês.

Não foram tornados públicos nem o valor do negócio nem a duração do vínculo que passa a ligar Kiwior aos gunners.

O jogador, de 22 anos e com nove jogos pela seleção principal, foi titular no Mundial no Catar, em 2022.

Kiwior estava em Itália desde agosto de 2021, tendo feito 43 jogos pelo Spezia.

Antes, o defesa, que pode alinhar a central ou lateral esquerdo, jogou em clubes como o Anderlecht, da Bélgica, e o Zilina, da Eslováquia.

"É um defesa polivalente que mostrou um grande potencial e qualidade. Vai trazer poder e qualidade ao nosso setor defensivo", comentou o treinador do clube londrino, Mikel Arteta.

O Arsenal é líder destacado na Premier League, com cinco pontos de avanço, com um jogo a menos, em relação ao segundo, o Manchester City.

Leia também Portugueses Pepa vive lado negro do sonho saudita No dia da estreia de Ronaldo, o técnico soube da sua demissão no Twitter do Al Tai, que anunciou o sucessor sem rescindir com o luso.