Anderson é arguido em processo de suposto desvio de 5,5 milhões. Ex-FC Porto nega acusação

Anderson com a camisola do Manchester United

Antigo futebolista faz parte de um grupo que terá de responder pelos crimes de furto, organização criminosa e lavagem de bens, direitos ou valores

Brilhou com a camisola do FC Porto, chegou ao Manchester United, mas agora está na ordem do dia por outros motivos. Anderson, antigo internacional brasileiro, vai ter de responder à justiça brasileira pelo desvio de 5,5 milhões de euros.

O antigo futebolista canarinho é um dos arguidos num processo que contempla crimes como furto qualificado, organização criminosa e lavagem de bens, direitos ou valores em operações com criptomoedas. O Ministério Público não tornou público os nomes do grupo envolvido no processo, mas, segundo o Globoesporte, Anderson é um dos arguidos.

Anderson e a sua defesa já alegaram junto do mesmo jornal brasileiro que estão inocentes. O antigo médio confirmou os investimentos em criptomoedas e a venda de bitcoins para um dos envolvidos no processo, garantindo, ainda assim, que desconhecia a origem ilegal do dinheiro.

Recorde-se que Anderson disse adeus ao desporto-rei em 2019. O último clube do médio canhoto foi o Adana Demirsport, da Turquia.