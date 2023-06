Alexis Sánchez: mais um nome apontado à Arábia Saudita

Aos 34 anos, Sánchez poderá deixar o Marselha e rumar ao Al Fateh, que lhe terá oferecido um contrato válido até 2024, com mais um ano de opção, com um salário anual de dez milhões de euros.

Ao longo dos últimos dias, vários nomes têm sido associados a uma mudança para a Arábia Saudita no próximo verão, com Alexis Sánchez, que aos 34 anos está em vias de terminar contrato com o Marselha, a juntar-se agora a essa lista.

Segundo Fabrizio Romano, o Al Fateh, sexto classificado da última edição da Liga saudita, ofereceu ao extremo chileno um contrato válido por uma temporada, com outra de opção, com um salário anual de dez milhões de euros.

Ainda assim, o clube francês espera continuar a contar com os serviços de Sánchez, tal como evidenciou esta terça-feira o diretor desportivo do clube, Pablo Longoria, em conferência de imprensa.

"Queremos mantê-lo porque ele deu-nos muito. Foi um líder em todos os aspetos. Estamos em conversações com o seu agente e estamos a propor-lhe um contrato melhor do que o que tinha esta época", revelou o dirigente.

Na presente temporada, a primeira em que alinhou em França, Alexis Sánchez registou 18 golos e três assistências em 44 jogos disputados pelo Marselha, que terminou a Ligue 1 na terceira posição.