Chegada de Messi ao PSG continua a dividir opiniões

A chegada de Messi ao PSG continua a dividir opiniões e muitos mostram-se críticos da opção do PSG. Uma opinião reforçada pelas exibições do argentino e da equipa, principalmente na Liga dos Campeões.

O antigo futebolista e agora comentador, Rothen, é dos que critica a opção do clube parisiense. "Acredito cada vez mais que Messi no PSG é um erro. Não tem jogadores à sua volta para controlar o jogo", defende, apontando para o fato do ex-Barcelona não ajudar a defender.

"Desta forma, é um problema em termos defensivos e ainda não conseguiu encontrar o seu lugar devido à diferença futebolística entre ele e os seus companheiros de equipa", concluiu.