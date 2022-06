O avançado argentino marcou apenas cinco golos em 30 jogos na temporada passada e estará na lista de jogadores que o PSG não pretende manter.

Apesar de estar de férias, Mauro Icardi, continua atento às notícias, especialmente às que abordam o seu futuro. Desta feita, o avançado argentino recorreu à rede social Instagram para desmentir o jornal italiano Gazzetta dello Sport.

"Ainda estou sob contrato com o PSG para as próximas duas temporadas. A minha carreira não está em perigo, ao contrário do que vocês jornalistas sugerem. Fui eu quem decidiu ficar e pôr-me à disposição do clube", pode ler-se.

"Não se preocupem, tenho apenas 29 anos e as pessoas lembram-se muito bem do que posso fazer depois de quase 200 golos marcados", referiu ainda o avançado do PSG.

