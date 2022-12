Zlatko Dalic: "Temos o melhor meio-campo do mundo, agora não podemos perder"

Declarações de Zlatko Dalic, selecionador croata, após eliminar o Brasil (1-1 no prolongamento e 4-2 nos penáltis) nos quartos de final do Mundial do Catar

Melhor momento da Croácia: "É um dos mais bonitos. Foi um jogo soberbo, muito inteligente. Não nos stressámos e mostrámos como é esta equipa croata. Somos um país pequeno e estamos nas meias-finais pela segunda vez consecutiva. Vencemos um dos favoritos.

Meias-finais: "Agora, não podemos admitir a derrota visto que já estamos nas meias-finais. Não é normal estarmos aqui de novo. Disse que precisávamos passar da fase de grupos e jogo após jogo. Mas temos confiança, temos jogadores de grande qualidade. A Croácia é uma surpresa, é verdade. Mas lentamente."

Estratégia: "Não tínhamos planeado mudar de tática, mas o Brasil obrigou-nos a isso. O nosso objetivo era atacar pelo meio-campo, mas não queria que a equipa ficasse muito baixo. Mas o Brasil nos prejudicou nesse nível. Mostrámos as nossas qualidades mentais, especialmente no 0-1.

Recuperação: "Temos muito caráter e nunca desistimos. Sabíamos que não deveríamos sofrer golo no início da partida. É preciso muito caráter para voltar nesse tipo de partida. Depois soubemos que nos penáltis éramos os favoritos. Porque somos fortes neste exercício."

Miolo: "Temos o melhor meio-campo do mundo. Controlamos o jogo. Somos capazes de segurar a bola e interromper o jogo do adversário. É a melhor parte da nossa equipa [...] Luka Modric foi incrível. Ele nunca está cansado, perguntei-lhe se estava cansado e ele queria continuar até o fim. É incrível e ele mostrou que é um dos melhores jogadores do mundo."

Livakovic e os penáltis: "O nosso guarda-redes teve uma ótima noite. Ele salvou-nos várias vezes, deu muita confiança e assustou os adversários que acreditavam que ele ainda poderia defender mais remates à baliza. Você está certo, ele jogou muito bem."

Sobre Neymar não ser o primeiro a marcar penálti: "Eu usaria o Neymar."