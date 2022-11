Ziyech após vitória frente à Bélgica: "O jogo com a Croácia foi mais difícil"

Declarações de Hakim Ziyech, criativo marroquino que foi eleito o melhor jogador em campo na vitória de Marrocos sobre a Bélgica (2-0), na segunda jornada do Grupo F do Mundial'2022.

Vitória colocou Marrocos na liderança provisória do grupo: "O primeiro jogo [0-0 contra a Croácia] foi mais difícil para nós. Não conseguíamos fazer o nosso jogo, a Croácia jogou muito bem. Este foi talvez mais fácil, especialmente no meio-campo. Eles talvez tenham cometido mais erros do que os croatas. Jogámos de forma muito forte e robusta, especialmente na defesa. Estávamos à espera dos erros do adversário e penso que assumimos a liderança por causa disso, também marcámos no momento certo".

Melhor em campo: "Eu não mereço este prémio de melhor jogador. Foi um esforço coletivo e todos os jogadores me apoiaram".

Apoio dos adeptos marroquinos após o primeiro golo: "Após 60/70 minutos alguns deles estavam cansados, mas quando marcámos aquele primeiro golo, recuperaram. Deram-nos mais força. A multidão ajudou-nos, estavam a apoiar-nos e penso que isso nos impulsionou".