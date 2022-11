Mais uma baixa confirmada para o Mundial do Catar, agora no Japão

Nakayama, que fazia parte da lista de 26 convocados do Japão para o Mundial'2022, divulgada na terça-feira, lesionou-se ainda na quarta-feira, em jogo do Championship em que o Huddersfield perdeu em casa com o Sunderland (2-0).

O defesa japonês Yuta Nakayama vai falhar o Mundial de futebol do Catar, bem como o resto da época, depois de se lesionar no tendão de aquiles, informou o Huddersfield, clube do jogador.

Nakayama, que fazia parte da lista de 26 convocados do Japão para o Mundial'2022, divulgada na terça-feira, lesionou-se ainda na quarta-feira, em jogo do "championship" em que o Huddersfield perdeu em casa com o Sunderland (2-0).

"Estamos todos devastados pelo facto de o Yuta não poder estar com o Japão no Mundial de futebol de 2022, é uma experiência que tinha feito por merecer", adiantou o treinador dos ingleses, Mark Fotheringham, em nota publicada no sítio oficial do clube.

O selecionador Hajime Moriyasu ainda não fez saber qual a solução encontrada para substituir o defesa na convocatória.

O Japão tem previsto um particular com o Canadá em 17 de novembro, no Dubai, a três dias do arranque do Mundial no Catar, que decorrerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Na competição, os nipónicos integram o grupo E, com Alemanha (23 de novembro), Costa Rica (27 de novembro) e Espanha (um de dezembro).