Yasser Al-Shahrani, que protagonizou lance arrepiante contra a Argentina, vai ser operado à cara

Jogador da Arábia Saudita vai viajar para a Alemanha no sentido de receber uma intervenção cirúrgica. Choque contra guarda-redes da própria equipa marcou o encontro da fase de grupos

A vitória da Arábia Saudita, diante da Argentina, vai merecer feriado nesta quarta-feira, mas nem tudo são rosas. Yasser Al-Shahrani, que protagonizou um lance arrepiante, vai ser operado à cara.

Após levar com o joelho do seu guarda-redes, Al-Shahrani caiu no relvado e assustou colegas e adversários. As imagens impressionaram e o jogador fraturou mesmo alguns ossos da cara, para além de alguns dentes.

De acordo com a imprensa da Arábia Saudita, o jogador irá viajar para a Alemanha no sentido de receber a tal intervenção cirúrgica. Mesmo que a surpresa da seleção continue até ao fim, não deverá voltar a jogar no Mundial do Catar.