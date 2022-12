Xhaka investigado pela FIFA devido a comportamentos no Sérvia-Suíça

Ofensas aos jogadores sérvios e a exibição de uma camisola alegadamente alusiva ao Kosovo podem originar castigo ou multa.

Capitão da Suíça, Xhaka está sob mira da UEFA pelo seu comportamento no duelo frente à Sérvia. Filho de pais albaneses obrigados a fugir do Kosovo na Guerra dos Balcãs, o médio tem tido um papel ativo na defesa desse território e os jogos com a Sérvia têm servido de arma de arremesso político.

Na sexta-feira, Xhaka segurou os genitais em frente do banco sérvio e, no final, exibiu uma camisola com a inscrição "Jashari". Este é o nome de um dos chefes do Exército de Libertação do Kosovo, mas o médio garantiu que quis homenagear Ardon Jashari, futebolista do Lucerna.

Recorde-se que, em 2018, Shaqiri e Xhaka foram apenas multados por terem festejado golos à Sérvia com o gesto de uma águia alusiva à "Grande Albânia", território reclamado pelos albaneses onde está inserido o Kosovo.