Xavi destaca duas seleções no Mundial: "Vão chegar às meias-finais ou à final"

Declarações de Xavi, treinador do Barcelona, num evento promocional do Banco Santander.

Objetivos na Liga: "As expectativas estão altas. A LaLiga está a ganhar cada vez mais importância, espero que fiquemos em primeiro. O objetivo é ser campeão. Parece que será decidido entre duas equipas, mas o Atlético de Madrid pode recuperar. Não andamos a ganhar com goleadas..."

Favoritos no Mundial de 2022? "Brasil e Argentina estão num patamar acima. Vejo Léo [Messi] muito motivado, talvez seja o seu último Mundial. Depois, há Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Bélgica..."

Espanha: "Será protagonista em termos ofensivos. Terá a bola e jogará com personalidade. Com [Sergio] Busquets, Jordil Alba, Koke... Vamos ver como corre esta primeira fase com a Alemanha. Conheço bem o Japão e a Costa Rica não será um jogo fácil. Começar bem será importante".

Messi e Neymar: "Vejo um Léo muito forte. Estamos a ver o melhor Messi e ele fará a diferença. Scaloni [selecionador argentino] trabalha muito bem. A Argentina e o Brasil vão chegar às meias-finais ou à final. Desejo-lhes o melhor".

Pausa na LaLiga: "Tem servido para me desconetar e deixar o stress de ser treinador do Barcelona. Temos 17 jogadores lá [no Mundial]. Espero que regressem sem lesões e que voltem tarde, mas saudáveis. Nesta segunda metade da época vamos lutar por títulos".