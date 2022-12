Weverton estreou-se no Mundial e deixou mensagem a Abel Ferreira

Guarda-redes não se esqueceu do técnico que o catapultou e ajudou a ir ao Mundial

Depois da presença em Jogos Olímpicos e na Copa América, o guarda-redes Weverton estreou-se esta segunda-feira pelo Brasil num Mundial, entrando a 10' do final da partida com a Coreia do Sul. E na hora de celebrar, não se esqueceu do técnico português Abel Ferreira, com o qual brilhou esta temporada no Palmeiras.

"Todas as performances e os títulos que conquistamos juntos proporcionaram-me estar aqui no Mundial. Estou feliz por aprender com ele, é um professor de facto, é muito acima da média. Ensina, mostra, tem boas palavras, tem sempre uma palavra de conforto e carinho para todos nós. Estamos muito contestes com o trabalho dele. Sou grato a ele por estar aqui hoje. Aproveito para mandar um abraço para ele, estou muito feliz, é um momento histórico para mim e para os meus companheiros", disse, no final do triunfo sobre a Coreia do Sul (4-1).

Esta temporada, recorde-se, Weverton conquistou o Brasileirão ao serviço do Palmeiras, com Abel Ferreira ao leme.