Os Países Baixos perderam com a Argentina nos quartos de final do Mundial, na sexta-feira dia 9 de dezembro, numa partida cheia de polémica, picardias e emoção

Wout Weghorst, avançado dos Países Baixos, protagonizou vários momentos memoráveis nos quartos de final do Mundial do Catar, contra a Argentina (2-2 no tempo regulamentar e 4-3 nos penáltis). Saltou do banco e apontou dois golos que levaram a partida para o prolongamento e depois foi o alvo de Messi no já célebre "estás a olhar para onde, parvo?".

Após a conquista do Mundial pela Argentina, o neerlandês reagiu e questionou o que podia ter acontecido se naquela sexta-feira dia 9 de dezembro, quando se disputaram os quartos de final, o vencedor fosse os Países Baixos.

"Hoje acabou oficialmente o Mundial de 2022. Vivi um sonho de infância, aproveitado intensamente cada momento durante este Mundial. A dor e os momentos tristes da semana passada voltarão mais vezes. E se naquela sexta-feira à noite? Mas acima de tudo estou muito grato e abençoado por ter vivido este Mundial. #glóriaaDeus. Ah e uma coisa: 'querer é poder'", escreveu na sua conta de Instagram.