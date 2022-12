Weghorst lamenta após encontro com Argentina: "Estou muito dececionado com Messi"

Neerlandês entrou num bate-boca com o adversário e mostrou-se triste com a atitude do craque argentino

Wout Weghorst foi uma das figuras do encontro entre os Países Baixos e a Argentina, dos quartos-de-final do Mundial. O avançado neerlandês entrou na segunda parte, marcou dois golos, forçou prolongamento e, no final, mostrou-se desiludido com Lionel Messi.

"Estou muito dececionado com o Messi. Quis dar-lhe a mão, mas ele não quis devolver. Não entendo muito de espanhol, mas de certeza que me disse algo muito desagradável", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Antes, o craque argentino tinha, em plena flash-interview, chamado "parvo" ao avançado dos Países Baixos.