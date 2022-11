"Vou ser bastante duro com Ronaldo. É um jogador que não pode ter espaço"

Tae-hwan, da Coreia do Sul, promete não largar o capitão da Seleção Nacional.

Kim Tae-hwan, um dos laterais-direitos à disposição de Paulo Bento na seleção da Coreia do Sul, promete vir a travar um duelo feroz com Cristiano Ronaldo, caso ambos se encontrem em campo na partida entre os sul-coreanos e a Seleção Nacional, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial do Catar, agendada para o dia 2 de Dezembro.

"Vou ser bastante duro com ele. É um jogador que não pode ter espaço", alertou aquele que é, com 33 anos, o jogador mais velho no lote de convocados do técnico português que comanda a seleção asiática.

Além de Tae-hwan, também o avançado Cho Gue-sung deu as suas impressões sobre o duelo de estreia da seleção asiática frente ao Uruguai. Estreante em Mundiais, o avançado do Jeonbuk, de 24 anos, garantiu estar a atravessar um "excelente momento de forma" e falou da possibilidade de render Son Heung-min, que terá de jogar limitado com uma máscara.

"É uma honra estar aqui e sinto-me muito bem. Estou com fome de bola e gostaria de somar bastantes minutos, até porque não temo o confronto com nenhum defesa do mundo", disse.