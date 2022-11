Voltou a acontecer: a estranha fotografia de equipa do Países de Gales no Mundial'2022

Seleção galesa é conhecida por não "alinhar" os jogadores nas fotografias de equipa. Voltou a acontecer no Mundial'2022.

Já se tornou uma tradição. A seleção do País de Gales ficou conhecida, nos últimos anos, por posar de forma "estranha" para as fotografias de equipa, ou seja, com os jogadores desalinhados e ao contrário do que é habitual. Esta segunda-feira, na estreia no Mundial'2022, numa partida frente aos Estados Unidos da América, os galeses voltaram a fazer das suas.

E porque é que isto acontece? Não há bem uma explicação, na verdade... Joe Ledley, internacional pelo País de Gales em 77 ocasiões, falou sobre estes episódios em 2016, algum tempo depois de o público começar a reparar nas fotografias, e disse que não se trata de nada planeado.

"Nós não somos muito bons nisso, simplesmente. Ao início, não reparámos. Depois começámos a ver as fotografias e vimos que ficava horrível. Mas decidimos continuar a fazê-lo. Tem dado sorte. Não é bem uma superstição, mas apenas acho que nunca vamos conseguir uma boa fotografia", apontou.

Também Jonathan Williams, que está presente no Mundial do Catar, comentou o caso, em 2016. "Estive em algumas dessas fotografias, mas foram um acidente, honestamente. Acho que não somos bons nisto e agora [n.d.r dito em 2016] estamos só a fazê-lo por brincadeira", afirmou o médio.